Demonstration in Neukirchen-Vluyn Bergarbeiter setzen sich für eine lebenswerte Zukunft ein

In diesen Tagen fallen rund um den Grafschafter Platz einige Plakate auf, die hoch oben an Straßenlaternen und sonstigen Masten angebracht sind. Die Bergarbeiterbewegung „Kumpel für auf“ hat sie dort angebracht. Die ruft für Samstag, 24. Februar, zur 18. ruhrgebietsweiten Demonstration gegen die Politik der verbrannten Erde der ehemaligen Ruhrkohle AG (RAG) auf, wie Klaus Wallenstein und Elisabeth Wannenmacher von „NV Auf geht’s“ mitteilen. Unter dem Motto „Für eine lebenswerte Zukunft“ wollen sie sich ab 11 Uhr auf dem Platz vor dem Neukirchen-Vluyner Rathaus treffen. Ab 11.30 Uhr soll dann demonstriert werden, ab 12.30 Uhr soll es eine Kundgebung neben dem Edeka-Markt an der Mozartstraße/Ecke Hochstraße geben.