Kriminalität in Neukirchen-Vluyn Frau fällt auf falschen Polizisten rein

Um eine Geldsumme in fünfstelliger Höhe haben Betrüger eine Frau aus Neukirchen-Vluyn gebracht. Die 84-Jährige hatte am Freitag gegen 11.30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch und überzeugte die Frau, von ihrem Sparbuch Geld abzuheben und dieses in einem Umschlag auf ihrem Briefkasten zu deponieren. Die Frau hinterlegte den Umschlag an dem abgesprochenen Ort. Dort holte ihn ein unbekannter Mann ab. Am Sonntag erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.