Auszeichnung in Neukirchen-Vluyn Silke Taubert mit Goldenem Kronenkreuz der Diakonie geehrt

Begonnen hat Tauberts Karriere in Xanten, wo sie ihre Erzieherausbildung an der dortigen Fachschule für Sozialpädagogik absolvierte; nach dem Anerkennungspraktikum wechselte sie Ende des Jahrhunderts in den Erziehungsverein. Es folgten mehrere Stationen in den Wohngruppen für Menschen mit Behinderung; 2019 führte sie der Weg ins betreute Wohnen, dort versieht sie seitdem ihren Dienst.