Neukirchener Erziehungsverein Hannelore Schnapp scheidet nach 45 Jahren aus dem Dienst aus

1978 begann ihr Weg zunächst in der Ausbildung zur Hauswirtschafterin, dann zur Erzieherin. Später wurde sie Diakonin und Lehrerin im Berufskolleg. Unvergessen sind die außergewöhnlichen Erlebnisgottesdienste beim Jahresfest des Neukirchener Erziehungsvereins, die unter ihrer Regie von den Studierenden des Berufskollegs in kunstvollen Kulissen gestaltet wurden. So schürften unter dem Motto „Weiter fördern – Schätze heben“ die Bergleute mit Musik und Theater in der fantastischen Welt des Bergbaus wertvolle Schätze zutage und die großen und kleinen Gottesdienstbesucher erfuhren etwas von den Schätzen Gottes in unserer Welt.