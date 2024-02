Neukirchener Erziehungsverein Geschäftsbereichsleiter Siegfried Bouws geht nach 45 Jahren in Rente

45 Berufsjahre im Erziehungsverein – das bedeutet Unterstützung und Betreuung für Menschen, die Hilfe und Zuwendung und vor allem gute Voraussetzungen brauchen. Vorstand Mathias Türpitz ließ in seiner Laudatio noch einmal die Meilensteine Revue passieren: die Übernahme der Geschäftsbereichsleitung in der Behinderten-/Eingliederungshilfe, und damit verbunden etwa der Aufbau der vier Wohngruppen und der Tagesstruktur für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in der ehemaligen Raiffeisensiedlung, die Neueröffnung der Wohngruppen in Wegberg-Arsbeck und der Aufbau stationärer Einrichtungen für Menschen im Autismus-Spektrum in Berlin.