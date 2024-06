Umweltschutz in Neukirchen-Vluyn Enni installiert PV-Anlage auf dem Dach des Neukirchener Erziehungsvereins

Eine weitere Anlage auf dem Dach von Haus Elim, einer Betreuungseinrichtung für Mädchen, ist bereits in Planung und wird demnächst installiert. Diese Anlage wird mit einer Leistung von mehr als 99 Kilowatt-Peak pro Jahr 99.000 Kilowattstunden Strom produzieren. Der CO 2 -Ausstoß verringert sich dabei jährlich um 1361 Tonnen. „Es ist ein gutes Gefühl, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen“, sagt Puttkammer. So könne der Erziehungsverein einen Beitrag zur Emissionsreduzierung leisten.