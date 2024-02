Berufliche Orientierung in Neukirchen-Vluyn Kommt eine Ausbildung als Erzieher oder Erzieherin für mich infrage?

Am Mittwoch, 7. Februar, bietet das Neukirchener Berufskolleg für das Schuljahr 2024/25 eine Infoveranstaltung in der Fachschule, Heckrathstraße 24, an – eine gute Möglichkeit, in die Ausbildungsinhalte und Entwicklungsmöglichkeiten hineinzuschnuppern oder sich direkt um einen Schulplatz zu bewerben. Das Beratungsteam beantwortet an diesem Tag alle Fragen zur Ausbildung, die als praxisintegrierte Ausbildung (PiA) angeboten wird. Der Bewerbertag beginnt um 9 Uhr. Eine Anmeldung für den Tag ist erwünscht, das geht per Mail an Lilo Wagener, lilo.wagener@neukirchener.de.