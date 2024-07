Neukirchener Erziehungsverein 50 junge Menschen beenden ihre Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft

Geschafft: Neukirchen-Vluyn ist nun um 50 Erzieherinnen und Erzieher reicher. Sie alle erhielten in einer festlichen Examensfeier ihre Abschlusszeugnisse. Schulleiterin Petra Richter und das Lehrerkollegium des Neukirchener Berufskollegs wünschten den Absolventinnen und Absolventen einen guten Start ins Berufsleben. Rund die Hälfte von ihnen wechseln in ein festes Arbeitsverhältnis in eine Kita, den Förderschulverbund oder in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung oder in die Jugendhilfe des Erziehungsvereins.