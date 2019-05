Schönheitswettbewerb : Neukirchen-Vluynerin will Miss France werden

Neukirchen-Vluynerin will Miss France werden

Sheryna van der Koelen ist in Neukirchen-Vluyn geboren – jetzt kämpft sie bei ihrer zehnten Misswahl um den Titel der „Miss International France“. Foto: Privat

Neukirchen-Vluyn Sheryna van der Koelen tritt bei „Miss International France“ an. Es ist ihr zehnter Wettbewerb.

Dass sie eines Tages einmal berühmt werden wollte, wusste die heute 26-jährige Sheryna schon sehr früh. „Seitdem ich klein bin, wollte ich eine „Miss“ werden“, gesteht die gebürtige Neukirchen-Vluynerin, deren Eltern sich in Paris kennengelernt haben. „Ich habe im Fernsehen die schönen Mädchen gesehen und die Kleider, und so wollte ich auch sein“, erzählt die selbstständige Fitness-und Personaltrainerin, deren Mutter aus Guadeloupe stammt. Als kleines Mädchen ging sie mit ihrem Zwillingsbruder auf die Pestalozzischule „bis zur zweite Klasse.“ Im Alter von neuneinhalb Jahren zog sie mit der Mutter in deren Heimat.