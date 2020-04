Lebensmittelausgabe : Tafel geht auf Abstand – und arbeitet wieder

Neukirchen-Vluyn Die Lebensmittelausgabe in Neukirchen-Vluyn trifft Vorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiter.

Die Pause bei der Tafel Neukirchen-Vluyn ist rechtzeitig vor Ostern zu Ende. Wie geplant hat die Lebensmittelausgabe an der Hans-Böckler-Straße hinterm Rathaus am Montag die Arbeit wieder aufgenommen. Vor drei Wochen war sie aus Rücksicht auf die Mitarbeiter vorläufig eingestellt worden. Einige Helfer hatten Bedenken angemeldet, denn zu ihrem Kreis gehören Senioren, die bei eine Corona-Infektion besonders gefährdet wären. „Fast alle sind jetzt wieder dabei“, freute sich am Montag die Tafel-Vorsitzende Manuela Lenz. Nur drei Helfer und Helferinnen, die über 70 oder 80 Jahre alt sind, bleiben den Lebensmittelausgaben jetzt fern. „Die Öffnung vor Ostern ist wichtig“, sagte Lenz. Die Neukirchen-Vluyner Tafel versorgt mehr als 700 Menschen, darunter viele Familien. „In den Familien brennt es“, schilderte Lenz die Lage. „Die Kinder sind die Leidtragenden, an sie denkt niemand.“