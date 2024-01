Aktion gegen Rechts in Neukirchen-Vluyn Gesamtschule Niederberg und JSG veranstalten Holocaust-Gedenktag

Neukirchen-Vluyn · Die Veranstaltung richtet sich an die zehnten Klassen und die Oberstufe. Die Schule möchte ein Zeichen gegen Rassismus und Unterdrückung setzen, sich gegen das Vergessen engagieren und an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Warum die Veranstaltung in heutigen Zeiten so wichtig ist.

22.01.2024 , 12:30 Uhr

Die beiden ehemaligen Schulsprecher Marco Meier und Lea-Isabell Simunovic der Gesamtschule Niederberg stehen vor dem Schild „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Foto: Gesamtschule Niederberg/JSG

Die Gesamtschule Niederberg veranstaltet am 26. Januar zum ersten Mal einen Holocaust-Gedenktag für die Schulgemeinschaft. Eingeladen sind die zehnten Klassen und die Oberstufe, von 9 bis 10 Uhr in die Aula des Schulzentrums zu kommen. Interessierte dürfen sich gerne noch anmelden. Der offizielle Holocaust-Gedenktag ist der 27. Januar, aufgrund der Zeugnisausgabe hat sich die Schule allerdings für den 26. Januar entschieden. Mit der Veranstaltung möchte die Schule Flagge gegen Rassismus und Unterdrückung zeigen und auch ein Zeichen für ein Miteinander mit Respekt und Courage setzen. Diese Veranstaltung soll an die Opfer des Nationalsozialismus gedenken und macht sich stark gegen das Vergessen. Es ist ein Zeichen für ein Miteinander mit Respekt und Courage. Die Auseinandersetzung mit diesem schweren Thema soll sensibilisieren, dass das Leben in einer freien Demokratie nicht selbstverständlich ist, wie die jüngsten Vorfälle in Potsdam zeigen. Auch weisen Stolpersteine darauf hin, dass jeder Opfer der nationalsozialistischen Diktatur werden könnte. Schüler haben sich in den unterschiedlichen Unterrichten mit den Opfern des Nationalsozialismus im Altkreis Moers inhaltlich und emotional auseinandergesetzt. Sie haben sich das Ziel gesetzt, den Opfern ein Gesicht zu geben. Auch die emotionale Erfahrung bei der Bearbeitung des Themas fand in den Präsentationen Raum.

