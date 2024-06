Europawahl an Neukirchen-Vluyner Schulen Erfolg der AfD bei der Europawahl ist Thema im Politikunterricht

In Neukirchen-Vluyn haben 13,6 Prozent aller Wahlberechtigten bei der Europawahl ihre Stimme der AfD gegeben, in Rheurdt waren es 11,6 Prozent, in Kamp-Lintfort sogar 17,2 Prozent (Stand: 10. Juni). Viele der Stimmen kamen auch von jungen Menschen, genauer gesagt von Personen zwischen 16 und 24 Jahren. Denn die wählten bei der Europawahl am 9. Juni anders als bei der letzten Europawahl vor fünf Jahren: Anders als bei Älteren entscheiden sie sich nicht für eine Partei, die sie ihr Leben lang wählen, sondern machen ihre Wahl von der aktuellen Situation abhängig, wie eine Analyse der „Tagesschau“ zeigt. Und da konnte die AfD mit ihrem Wahlkampf und mit ihren Social-Media-Auftritten, in denen Angst geschürt wurde, punkten.