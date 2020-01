Versammlung in Neukirchen-Vluyn : Landfrauen suchen Dialog mit Verbrauchern

Beate Brodesser (2.v.r.) überreichte die Spende der Landfrauen an Carsten Wehrenbrecht von der Freizeit- und Begegnungsstätte am Schulplatz. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn Die Bauernproteste sind auch für die Landfrauen ein Thema. Bei der Jahreshauptversammlung ging es aber vor allem um Geselligkeit und Aktionen für den guten Zweck.

Die Bilanz der örtlichen Landfrauen zeigt einmal mehr, in welchen Bereichen sie sich engagieren und sich für karitative Zwecke vor Ort einbringen. Bei der Jahreshauptversammlung in der Vluyner Kulturhalle überreichten sie an die Freizeit- und Begegnungsstätte am Schulplatz 1000 Euro. Geld, das die „FuB“ für Menschen mit Handicaps gute Verwendung haben wird. „Wir spenden aus unseren Aktivitäten beim Neukirchener Erntedankfest und dem Vluyner Martinsmarkt den Erlös“, sagte die Vorsitzende Beate Brodesser, die zusammen mit Silke Büsch an der Spitze der Landfrauen steht. Das mobile Café der Landfrauen ist auf beiden Veranstaltungen beliebter Treffpunkt.