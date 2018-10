Neukirchen-Vluyner Konzerte im Klingerhuf versprechen Rock pur

NEUKIRCHEN-VLUYN Konzert der Coverband am heutigen Abend im Klingerhuf. Im Dezember folgt die „Strait Shooter“-Band. Es gibt noch Karten.

Gleich zwei Rockkonzerte präsentiert der Neukirchener Sport- und Freizeitpark Klingerhuf. Am heutigen Freitagabend, Punkt 20 Uhr, heißt es „Zeppelin Tribute ohne Kompromisse“. Zum vierten Mal präsentiert der Sport- und Freizeitpark ein Rockkonzert mit der „Lead Zeppelin Tribute Band“ und dem Drummer Roby Misiejuk. Am Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr, folgt das Konzert mit Strait Shooter, ebenfalls eine Band von Roby Misiejuk.

Seine Liebe und Faszination für Led Zeppelin und deren Ausnahme-Drummer John Bonham veranlassten Roby Misiejuk 2006 dazu, die Tribute Band Lead Zeppelin zu gründen. Sein Ziel war, dem Original musikalisch und optisch so nahe wie möglich zu kommen. Roby spielte in den 1980er Jahren als Drummer der Düsseldorfer Hardrockband „Straight Shooter“. Ab 2000 begann er, das Led Zeppelin Songpaket zu studieren und John Bonham’s sehr spezielle Trommeltechnik zu inhalieren. Fünf Jahre später begann die erfolgreiche Suche nach ebenso „Zeplinfizierten“, wie Roby sich selbst bezeichnet.

Inzwischen sind Lead Zeppelin „one of the world’s most authentic“ Led Zeppelin Tribute Band. In Bezug auf ihre Helden und bei ihren Konzerten gibt es keine Kompromisse. Der in lodernden Flammen stehende Drum Gong, ein Songblock mit Akustikgitarre und Mandoline, so wie das legendäre Moby Dick Drumsolo von Led Zep-Drummer John Bonham sind Bestandteil einer mindestens zweieinhalb Show.