Lokale Wirtschaft : Gastronomen gerührt von Hilfsbereitschaft

Neukirchen-Vluyn Mehr als 100 Menschen haben bereits „Gutscheine statt Klopapier“ zugunsten des Restaurants Palm im Samanshof gekauft. Auch eine Crowdfunding-Kampagne des Clubhauses Vluyn ist gut angelaufen.

„Gutscheine statt Klopapier“ heißt die Aktion, die Menschen aufruft, Gastronomen finanziell über die Runden zu helfen. Der Erwerb der Gutscheine läuft über die Internetseite des Samannshofs, Gutscheine im Wert von fünf bis 500 Euro kann man dort anklicken. Die Bezahlung laufe über Paypal oder per Abbuchung, sagte Claus Palm. Den Gutschein erhalten die Erwerber per Mail. Leute vom ganzen Niederrhein und aus Duisburg haben Gutscheine gekauft. „Jemand sogar für 1500 Euro“, sagte Palm. Viele Käufer kenne er als Stammgäste. Viele seien ihm aber auch unbekannt.

Familie Palm hat den Samannshof vor zwei Jahren gekauft. „Über 300.000 Euro haben wir in die Renovierung gesteckt. Wir haben Bankverpflichtungen.“ Jetzt werden Löhne für die sieben festangestellten Mitarbeiter und zwölf Aushilfen fällig. „Bis Mitte März haben die ja noch gearbeitet.“ Kurzarbeitergeld sei beantragt. „Wir müssen aber in Vorleistung gehen.“ Auch der angekündigte Landeszuschuss sei noch nicht da. „Wir warten alle darauf.“ Noch in dieser Woche will Familie Palm einen Abhol- und Lieferservice für Essen starten. „Dadurch können wir wenigstens unseren Koch aus der Kurzarbeit nehmen“, sagte Palm. Der Familienvater sei Alleinverdiener und habe vor kurzer Zeit ein Haus gebaut.