Gesamtschule Niederberg und Julius-Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn Trödelmarkt zweier Schulen zur Unterstützung der Erdbebenopfer

Mitte September haben das Erdbeben in Marokko und die Überschwemmungen in Libyen Tausenden Menschen Leid oder den Tod gebracht. Sintflutartige Regenfälle in Libyen haben dort Sturzfluten ausgelöst. Den extremen Überschwemmungen folgten heftige Regenfälle, die ein Sturm im Osten des Landes verursachte. In der gesamten Region wurden Städte und Dörfer überschwemmt. Nach Angaben der Behörden wurden ganze Stadtteile weggespült. Mehrere Tausende Menschen wurden vermisst. Viele Organisationen und Länder haben danach ihre Hilfen angeboten, auch in Deutschland.