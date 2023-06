Musik in Neukirchen-Vluyn Zwei Chöre geben ein Benefizkonzert

Den Auftakt dazu machten die diesmal aus „nur“ sechs Sängern und ihrem Chorleiter Axel Quast bestehenden „Restroom Singers“ mit dem bekannten Beach-Boy-Oldie „Barbara Ann“, gefolgt von dem 1944 durch Doris Day populär gemachten Song „Sentimental Journey“ und dem vor zwei Jahren überraschend in die Charts gekommenen, traditionellen Walfängerlied „One day the wellerman come“. Danach waren dann die mit insgesamt 21 Sängerinnen und ihrem seit vier Monaten neuen Chorleiter Christian Wilke angetretenen Damen des Krefelder Frauenchors „Femme Chorale“ an der Reihe. Sie präsentierten zunächst den berühmten Schornsteinfeger-Song „Chim-Chimney“ aus dem 1964 erstmals erschienenen Kindermusical-Film „Mary Poppins“ und anschließend das romantische Liebeslied „Can’t help Falling in love with you“ von Elvis Presley. Bis auf eine Ausnahme, in der sie frech die vielfältigen Fähigkeiten des weiblichen Geschlechts beschrieben, waren auch ihre übrigen Gesangsdarbietungen an diesem Abend eher gefühlvoll und romatisch.