Immobilien in Neukirchen-Vluyn : Zwangsversteigerung des Schrott-Hochhauses platzt 45 Minuten vor Beginn

Immobilien in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die unendliche Geschichte um das Schrott-Hochhaus am Vluyner Nordring geht weiter. Eine Zwangsversteigerung im Amtsgericht Moers platzte 45 Minuten vor Beginn.

Großer Andrang vor Saal 225 des Moerser Amtsgerichts: Politiker und Ratsleute aus Neukirchen-Vluyn wollten mit eigenen Augen, wie es mit den seit Jahren leerstehenden Schrottimmobilien weitergeht. Doch 45 Minuten vor Beginn der Zwangsversteigerung gingen die Außenstände an Grundsteuern und Gebühren auf dem Sparkassen-Konto der Stadt ein. Damit entfiel die Grundlage für den Versteigerungstermin. Bürgermeister Harald Lenßen ließ ihn zähneknirschend aufheben.

„Wir sind als Stadt weiterhin Spielball in dieser Angelegenheit“, sagte Lenßen der RP noch auf dem Gerichtsflur. Er hofft nun, über die Aufstellung einer Sanierungssatzung einen Zugriff auf das Hochhaus zu bekommen, um es abreißen zu lassen. Das dürfte allerdings weitere drei bis vier Jahre dauern

Der für die Zwangsversteigerung bemühte Gutachter hatte den Wert des Hochhauses auf 1 Euro taxiert. Es sanieren zu lassen würden laut Gutachter mindesten genauso viel kosten wie Abriss und Neubau. Gegen den Schandfleck von Vluyn hatte sich bereits eine Bürgerinitiative gebildet. Sie wirft der Stadt Untätigkeit vor - unter Hinweis auf ähnliche Immobilien, die in Kamp-Lintfort schneller abgerissen wurden. Heiko Haaz, CDU-Fraktionsvize in Neukirchen-Vluyn weist diese Vorwürfe zurück: „Der entscheidende Unterschied ist, dass Kamp-Lintfort selbst im Besitz der Häuser war. Wir bemühen uns weiterhin darum, in Besitz des Vluyner Hochhauses zu kommen.“