Urkundenüberreichung : Bürgerstiftung freut sich über weiteren Zuwachs

Kurt Best (rechts) übergibt die Urkunde an Frank Neumann. Foto: Bürgerstiftung NV

Neukirchen-Vluyn Kurt Best, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn,konnte in diesem Jahr zwei neue Stiftungsmitglieder in den Reihen begrüßen: Ibrahim Mede und Frank Neumann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Da auch das Stifterforum wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, hat Kurt Best die Urkunde an Ibrahim Mede in seiner HNO-Praxis an der Andreas-Bräm-Straße. Frank Neumann, Inhaber von Giesen & Handick bekam Besuch in seiner Buchhandlung auf der Niederrheinallee.

„Nachdem mir die Bürgerstiftung mit ihren Zielen bekanntgemacht wurde, habe ich mich spontan entschlossen, Mitstifter zu werden“, so Mede. „Neben den vielfältigen sinnvollen Engagements für die Bürger unserer Stadt ist mir als Arzt vor allem die Gesundheitsförderung ein ganz wichtiges Anliegen. Dem trägt

die Stiftung Rechnung, indem sie den Vereinssport unterstützt und auch den Seniorenheimen Mittel für besondere Maßnahmen zur Verfügung stellt.“

Auch Frank Neumann begründet seine Mitgliedschaft: „Gerne bin ich der Bürgerstiftung beigetreten, da sie nunmehr schon über 14 Jahre dieBildung in unserer Stadt maßgeblich fördert. Das fängt an in den Kindertagesstätten, hier schenkt sie allen, nunmehr schon 14 Kitas, jährlich ein umfangreiches Bücherpaket.Es geht dann weiter in den Schulen, wo sie sowohl allen vier Grundschulen, als auch der Gesamtschule und dem Gymnasium, bedarfsorientiert Mittel für besondere Projekte zur Verfügung stellt. Diese Investitionen in die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen halte ich fürfür sinnvoll, deshalb bin ich gerne Mitstifter geworden.“