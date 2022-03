Politik in Neukirchen-Vluyn : Schwierige Zeiten für Vereine

Politik in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Ibrahim Yetim im Gespräch mit der KG Blau-Weiße Funken Neukirchen-Vluyn. Es mangele an klaren Aussagen und unkomplizierten Hilfen für Vereine, so der Landtagsabgeordnete.

In der vergangenen Woche setzte der SPD-Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim seine Besuchsreihe unter dem Motto „Respekt“, fort. Durch das Gespräch mit Trainerinnen, dem Präsidenten und weiteren ehrenamtlichen Karnevalisten der 2009 gegründeten Karnevalsgesellschaft Blau-Weiße Funken aus Neukirchen-Vluyn, konnte Yetim einen detaillierten Eindruck vom Vereinsalltags während der Pandemie gewinnen. „Vereine wie dieser spielen in unserer Gesellschaft eine bedeutende Rolle. Für den Einzelnen sind sie vor allem eine Gelegenheit der persönlichen Entfaltung und Entwicklung. Für die Allgemeinheit erfüllen sie allerdings noch einen weitergehenden, gesellschaftspolitischen Zweck – Vereine fördern das soziale Miteinander und bieten den Menschen die Möglichkeit ihre Interessen miteinander zu teilen“, so Yetim.