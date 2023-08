Plantage in Neukirchen-Vluyn Der Wunderbaum fürs Klima wächst in Niep

Diesen Bäumen kann man buchstäblich beim Wachsen zusehen. Die Rede ist vom Blauglockenbaum oder Paulowina-Baum. Rund 4000 Stück wachsen in Niep, bei Familie Bonsels, in stattlicher Höhe auf fünf Hektar. Auf dem Hof ist mit dem Kiri-Baum ein Pilotprojekt gestartet, das gleich mit Beginn Partner aus verschiedenen Richtungen bekam. „Wir wissen noch nicht, was in den nächsten Jahren mit der Plantage auf uns zu kommt“, sagte Stefan Bonsels bei einem Besuch der Grünen-Fraktion von Neukirchen-Vluyn und Bundestagsmitglied Ulle Schauws. „So kann es sein, dass wir im Wachstum feststellen, die Bäume stehen zu dicht.“