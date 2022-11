Karneval in Neukirchen-Vluyn : „Wir sind eine große Familie“

Neukirchen-Vluyn Die Präsidenten der Blau-Weißen Funken und der Vlü-Ka-Ge präsentieren erstmals gemeinsam das Hoppeditzerwachen auf dem Vluner Platz. Der aus dem Tiefschlaf erwachte Hoppeditz wurde von den Jecken begeistert begrüßt. Worüber er sich sich nach zwei Jahren wunderte.

Bereits Wochen zuvor hatten beide Gesellschaften erklärt, dass sie erstmals gemeinsam den Karnevalszug ausrichten. Nun folgte die Sessionseröffnung, bei der Vereinsvertreter beider Vereine den schlafenden Hoppeditz auf die Bühne trugen. Und der tat sich in seiner Aufwachphase nach so langer Pause schwer. „Er zuckt schon“, freute sich Jörg Thiem. Das Publikum schickte einen entsprechenden Weckruf auf die Bühne. Zwei Pandemiejahre lang hatte er geschlafen und wunderte sich über all die Veränderungen in der Welt und in Neukirchen-Vluyn. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe unsägliches Leid gebracht und die europäischen Demokratien vor große Herausforderungen gestellt. Ihr gemeinsames Handeln habe verhindert, dass ein Diktator die Welt spaltet. Auch Coronazeiten sprach Hoppeditz an. Sein Schlaf sei wenig erholsam gewesen. „Mein Frohsinn wurde erschüttert“, so Hoppeditz weiter. Um so mehr freute es ihn, dass nun vor Ort sich beide Karnevalsgesellschaften die Hände geben, um gemeinsam den karnevalistischen Virus zu pflegen.