Stadtentwicklungskonzept : Ideen und Ziele zum Thema Freizeit in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Im Rahmen der Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes Neukirchen-Vluyn 2040 wird am 16. November zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und Vereinsvertretern dem Thema Freizeit in einem Workshop nachgegangen.

Die Workshop-Phase des Stadtentwicklungskonzeptes #NV2040 geht damit in die vorerst letzte Runde. Nachdem bereits die beiden Ortsteile Neukirchen und Vluyn sowie die Themen Wirtschaft und Freiraum in verschiedenen Formaten thematisiert wurden, findet nun am 16. November der Workshop zum Thema Freizeit statt.

Alle Interessierten sind daher zum Workshop in der Hundertwasserschule eingeladen. Ziel ist es, nicht nur allgemeine Ziele und Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Freizeit herauszufinden, sondern auch einzelne Standorte zu diskutieren und mögliche Projekte zu entwickeln. Dabei sollen unter anderem der Klingerhuf, die Halde Norddeutschland sowie die Rad- und Wanderwege im Stadtgebiet einen Schwerpunkt bilden. „Dabei ist die aktive Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Wir möchten herausfinden, was in Neukirchen-Vluyn wirklich fehlt und was sich die Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen wünschen“, sagt Projektleiter Wolfgang Haensch (Cima). Der Workshop findet am Dienstag, 16. November, von 18 bis ca. 20.30 Uhr, in der Hundertwasser-Schule unter Einhaltung der 3G-Regel statt (bitte entsprechenden Nachweis mitbringen). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; es wird daher um eine Anmeldung bis zum 15. November per E-Mail an dominic.steinkamp@neukirchen-vluyn.de gebeten.