Ranzenbörse in Neukirchen-Vluyn Auf den richtigen Sitz kommt es an

Der nächste Einschulungstermin ist noch eine Weile hin und damit auch die Anschaffung der dafür benötigten Dinge. Dennoch platzte der an diesem Samstag zum 19. Mal von dem Neukirchen-Vlyuner Fachgeschäft Giesen-Handick veranstaltete Ranzen-Verkaufstag in der örtlichen Kulturhalle aus allen Nähten. Bereits um neun Uhr, zu Beginn der Veranstaltung, standen die ersten Eltern mit ihren Kindern vor der Tür, um sie mit all dem auszustatten, was ein i-Dötzchen so alles an seinem ersten Schultag braucht. Und das ist neben Heften, Schreibmäppchen, Farbkästen und Radiergummis vor allem ein guter Ranzen.