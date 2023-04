Sammlung in Neukirchen-Vluyn Schadstoffe entsorgen – Termine und Orte

Neukirchen-Vluyn · Die Stadt weist darauf hin: Giftige und gefährliche Sonderabfälle gehören nicht in die Restmülltonne. Statt dessen können sie am Schadstoffmobil abgegeben werden. Es ist demnächst wieder in Neukirchen-Vluyn unterwegs.

17.04.2023, 17:00 Uhr

Alte Handys und Smartphones liegen in einem Container. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In Neukirchen-Vluyn findet am Samstag, 29. April, eine Schadstoffsammlung statt. Schadstoffe sind separat zu entsorgen. Giftige und gefährliche Sonderabfälle gehören nicht in die Restmülltonne. Bei der Sammlung werden zum Beispiel Altöl, lösemittelhaltige Farb- und Lackreste, alte Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien, Haushaltsreiniger, Lösungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Medikamente entgegengenommen. Die Umweltstation steht am 29. April von acht bis 13 Uhr in Neukirchen, auf dem Parkplatz Klingerhuf. Der Umweltbrummi ist am gleichen Tag unterwegs durch die Stadt. Die Stationen: 8 bis 8.30 Uhr Rayen, Parkplatz gegenüber Gülixweg, 9 bis 9.30 Uhr Hochkamerstraße / Ecke Vinnmannsweg, 10.15 bis 10.45 Uhr Vluyn, Platz am Museum, 11.15 bis 11.45 Uhr Tersteegenschule II, Parkplatz Wiesfurthstraße, 12.45 bis 13.15 Uhr Petershof, Glogauer Straße, nahe der Gaststätte Petershof, 13.45 bis 14.15 Uhr Niep, Raiffeisenmarkt, 14.45 bis 15.15 Uhr Leibnizstraße, Parkplatz gegenüber Kindergarten. Wichtige Hinweise: Wandfarben auf Wasserbasis zählen nicht zu den gefährlichen Abfällen. Eine aufwändige und teure Entsorgung als Schadstoff sei nicht erforderlich. Wässrige Wandfarbenreste sollte man deshalb trocknen lassen und anschließend über die Restmülltonne und nicht über die Schadstoffsammlung entsorgen. Der leere Farbeimer gehört in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Alle Schadstoffe können nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden. Zusätzlich ist die Abgabe von elektrischen Kleingeräten und Kleinteilen aus Metall möglich: Während der Schadstoffsammlung am Klingerhuf können elektrische Kleinteile, zum Beispiel Kaffeemaschinen, Toaster, Handys oder Telefone abgegeben werden. Außerdem werden Kleinteile aus Metall wie Töpfe, Werkzeugteile oder Backbleche entgegengenommen.

