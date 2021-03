Kostenpflichtiger Inhalt: Digitalisierung in Neukirchen-Vluyn : WLAN soll im Sommer ausgebaut werden

Neben den Endgeräten bedarf es auch einer stabilen Internetverbindung, um digitales Lernen zu ermöglichen. Foto: dpa/Marijan Murat

Neukirchen-Vluyn Da das digitale Netz in und zwischen den Schulen an seine Grenzen stößt, soll es 2021 und 2022 verbessert werden. Mit über 1000 Laptops, Tabletts und Notebooks ist die Digitalisierung in den Schulen angekommen.