Modellprojekt : Wir4-Bus soll für mehr Mobilität sorgen

Neukirchen-Vluyn Neukirchen-Vluyn realisiert das Modellvorhaben mit seinen Wir4-Partnern Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg. Der Bus soll „on demand“, also auf Bestellung bereitstehen und keine festen haltestellen haben. Landtagsmitglied Bodo Middeldorf informierte sich.

Der Landtagsabgeordnete Bodo Middeldorf hat sich in Neukirchen-Vluyn über das Vorhaben „Wir-4-Mobil“ informiert. Das Projekt wird durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert und basiert auf einem „On-Demand-Bus“, dessen Modell auf den tatsächlichen Bedarf an Fahrten ohne feste Haltestellen ausgerichtet ist und somit flexibel auf die Ein- und Ausstiegswünsche der Fahrgäste innerhalb eines Gebietes reagieren kann.

Bodo Middeldorf zeigte sich begeistert von dem geplanten Projekt der vier Kommunen: „Wir stehen vor einem der größten Umbrüche in der Mobilität überhaupt. Daher sind neue, innovative Wege der Mobilität unsere Zukunft. Das hier geförderte Projekt zeigt, dass On-Demand-Systeme Teil eines bedarfs- und nutzerorientierten ÖPNV gerade im ländlichen Raum sein können. Das Projekt denkt den ÖPNV im ländlichen Raum neu und passt daher in hervorragender Weise in die Zielsetzung der Landesförderung“, ist Middeldorf überzeugt.