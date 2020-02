Neues Konzept in Neukirchen-Vluyn : Stadt geht Container-„Wildwuchs“ an

Neukirchen-Vluyn will die Container-Dichte in der Stadt erhöhen und neue Standorte für Container ausweisen. Foto: Klaus Dieker

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn sollen Flächen ausgewiesen werden, auf denen gemeinnützige Organisationen oder gewerbliche Sammler gegen Gebühren ihre Altkleidercontainer aufstellen dürfen.

Mit Altkleidern lässt sich Geld verdienen. Stadt, gemeinnützige Organisationen und gewerbliche Händler stehen dabei in Konkurrenz. Dabei tauchen immer wieder mal Container dort auf, wo sie nichts zu suchen haben und das Stadtbild veschandeln. Diesem „Wildwuchs“ will Neukirchen-Vluyn jetzt Einhalt gebieten.

Die Altkleidung-Entsorgung in Neukirchen-Vluyn läuft, wie in anderen Kreisstädten, über das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof (AEZ). Nach einer europaweiten Ausschreibung hat das AEZ einen Vertrag mit dem Dortmunder Textilverwerter Dohmann geschlossen. Besser erhaltene Textilien verkauft das Unternehmen weiter, andere arbeitet es zu Putzlappen um.

Gleichzeitig möchte die Stadt die „Containerdichte“ erhöhen und damit für die Bürger die Wege zu den Sammelstellen verkürzen. Insgesamt 37 städtische Altkleider-Container sind derzeit in Neukirchen-Vluyn aufgestellt. Das entspreche einem Container pro 729 Einwohnern. Künftig soll es ein Container pro 600 Einwohner sein. Statt bisher 37 werden dann 45 Altkleider-Container (davon neu nicht-städtische) auf öffentlichen Flächen stehen. Als neue Standorte für Container von gemeinnützigen Organisatioinen oder gewerbrlichen Sammlern sind vorgesehen: Kranichstraße, Wichernstraße (Hausnummer 24), Jahnstraße, Bendschenweg Nähe Menotrstraße, Tersteegenstraße/Freizeitbad, Etzoldstraße/ Glogauer Straße und Dürerstraße 22-25. in der Regel sollen die Altkleider-Container zusammen mit Glascontainern „Wertstoffsammelplätze“ bilden.

In den 69 Containern in Neukirchen-Vluyn (32 städtische, 37 „gewerbliche“ oder „gemeinnützige“) wurden im Jahr 2018 insgesamt 235 Tonnen Altkleider gesammelt, das entspricht 8,8 Kilo pro Kopf. Die Stadt geht davon aus, dass sich dieser Wert steigern lässt. So ließen sich nach bundesweiten Erhebungen bis zu zwölf Kilo pro Einwohner sammeln. Vollständig lasse sich dieses Potenzial wohl nicht ausschöpfen. Marion May-Hacker glaubt aber, dass die Erhöhung der Containderdichte die Neukirchen-Vluyner motiviert, mehr gebrauchte Textilien wegzugeben. Es gehe auch darum, dass Menschen „Ressourcen an die richtige Stelle bringen“.