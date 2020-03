Mitgliedschaft im landesweiten Verbund : Stadt will vom Zukunftsnetz Mobilität profitieren

Stadt will vom Zukunftsnetz Mobilität profitieren

Neukirchen-Vluyn Das landesweite Netz unterstützt Städte bei der Entwicklung eigener Konzepte.

(RP) Die Stadt Neukirchen-Vluyn ist jetzt Mitglied im Zukunftsnetz „Mobilität NRW“. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst hat die Beitrittsurkunde in Münster an Bürgermeister Harald Lenßen übergeben. „Die Mitgliedschaft ist der konsequente nächste Schritt für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in Neukirchen-Vluyn. Den Grundstein dafür haben wir mit der Verabschiedung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes im Dezember 2019 bereits gelegt“, sagte Lenßen.