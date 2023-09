Kabarett in Neukirchen-Vluyn Wilfried Schmickler kommt in die Kulturhalle

„Es hört nicht auf“, meint Wilfreid Schmickler. Und so heißt auch das Programm, mit dem der Kabarettist am Freitag, 27. Oktober, in Neukirchen-Vluyn gastiert. Um 20 Uhr beginnt der Abend in der Kulturhalle. Eintrittskarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.