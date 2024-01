Kirche in Neukirchen-Vluyn und Moers Wiebke Grittmann wird in Gemeinsames Pastorales Amt eingeführt

Am 14. Januar wird der 10-Uhr-Gottesdienst in der Evangelischen Dorfkirche Neukirchen festlicher als gewöhnlich, wie Egbert Schäffer vom Evangelischen Kirchenkreis, mitteilt. Denn dann wird Wiebke Grittmann in das Gemeinsame Pastorale Amt eingeführt. Künftig wird sie also mit Pfarrerinnen und Pfarrern in einem gleichberechtigten Team zusammenarbeiten und Aufgaben in den evangelischen Kirchengemeinden Neukirchen und Vluyn wahrnehmen.