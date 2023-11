Weihnachten im Schuhkarton in Neukirchen-Vluyn Der Weg eines Weihnachtsgeschenks

Kirchengemeinden, Schulen, Kitas, Unternehmen und viele Einzelpersonen verwandeln derzeit Schuhkartons in kleine Schatzkisten. Diese werden an bedürftige Kinder auf der ganzen Welt verschickt, um ihnen in der Weihnachtszeit eine Freude zu machen. Doch wie organisiert sich die Geschenke-Aktion, die der Verein „Samaritan’s Purse“ leitet? Die häufigsten Fragen und Antworten.