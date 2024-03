Pausenkonzert in Neukirchen-Vluyn Wie Schüler spannende Kultur erleben

Auf die beim anschließenden Workshop von Frank Bergmann gestellte Frage: „Was ist denn für euch das Besondere an dieser Band?“ lauteten einige Antworten: „Dass die das so gut können.“ Und: „Dass sie so spielen wie sie möchten, und sich nichts vorschreiben lassen.“ Andere wollten von den Musikern wissen, wie die Stücke entstanden sind, und ob die drei nur „funky“ oder auch andere Musik machen. „Nein, unsere Stücke sind nicht alle immer nur funky“, erklärte Schlagzeuger Claas Lausen: „Da lassen wir uns nicht gerne in eine bestimmte Schublade stecken.