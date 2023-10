Appell der Landwirte in Neukirchen-Vluyn Wie Rücksicht die Wirtschaftswege breit macht

Vor allem zu Erntezeiten wie der Kartoffel-, Mais- und Rübenernte ist die Situation angespannt. „Wir fahren über diese Wirtschaftswege zu den Feldern. Zu Erntezeiten im Herbst sind es wesentlich mehr Fahrten. Dann allerdings auch mit beladenen Hängern“, sagt Ortsbauer Diethelm Keesen. Ideal sei, wenn Radler kurz am Wegesrand halten, damit Trecker oder Erntemaschinen passieren können. „Kaum ein Radfahrer hat eine Vorstellung, wie breit die Maschinen sind und wie schwierig es ist, mit den vorgegebenen Abständen an diesen Gruppen vorbeizufahren. Vor allem Bremsmanöver sind mit beladenen Anhängern gefährlich. Die Wirtschaftswege sind nicht so breit angelegt, dass wir gefahrenlos aneinander vorbeikommen“, so Keesen.