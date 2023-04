Initiative in Neukirchen-Vluyn Frühling beginnt mit Rikscha-Ausfahrt

Neukirchen-Vluyn · Die Plätze in den Fahrraddroschken von „Radeln ohne Altern“ sind begehrt, wie der Start in die Saison zeigt. Es gibt schon zahlreiche Anfragen für die nächsten Ausfahrten. Warum das Projekt so wichtig ist.

20.04.2023, 17:45 Uhr

Piloten und Fahrgäste beim Start der Initiative in die Saison 2023. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich

Am Mittwoch waren sechs Rikschas im Einsatz, als die Initiative „Radeln ohne Alter“ zur ersten Tour der Saison startete. Bei sonnigem Wetter fuhren die Raddroschken an der Dorfkirche in Neukirchen los, nachdem die Piloten und Pilotinnen sowie ihre Fahrgäste von der stellvertretenden Bürgermeisterin Claudia Wilke die besten Wünsche mit auf den Weg bekommen hatten. „Für uns ist es die erste Saison ohne Einschränkungen“, sagte Wilhelm Ehrmann, Initiator der Initiative „Radeln ohne Altern“, von der die Rikscha-Fahrten organisiert werden. „Ich bin gespannt, wie viele Fahrgäste wir bis zum Ende der Saison haben.“