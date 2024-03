Grafschafter Diakonie und Kirchenkreis Moers „Ohne Nachwuchs geht es nicht“

Mohamed Ghentaoui ist 26 Jahre alt und stammt aus Marokko. Er hatte zu Hause seinen Bachelor in Geografie und Geschichte in der Tasche und war bereits ein Jahr als Lehrer in einer Schule tätig. Und er lernte Deutsch, denn den Master-Studiengang wollte er in Deutschland machen. „Zu Hause reichte das Geld als Lehrer nicht, um eine Familie zu gründen“, berichtet er. Marokko ist noch immer ein Entwicklungsland. Viele Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Was tut ein junger Mann, wenn er im eigenen Land kein Auskommen sieht? Mohamed kündigte die karg bezahlte Stelle und ging nach Deutschland. Das war im April 2022. Seit knapp einem Jahr hat Mohamed einen Ausbildungsvertrag zum Pflegefachmann. Gleichzeitig fand er bei der Grafschafter Diakonie seine zweite berufliche Bestimmung.