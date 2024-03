Musicalproben in Neukirchen-Vluyn Kein Fluch, sondern ein Segen für die Schule

Nur zwei Probentage hatten die 130 Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschule Neukirchen-Vluyn am Mittwoch noch für ihr ehrgeiziges „Musical@School“-Projekt, da am Freitag, 22. März um 17 Uhr bereits die Premiere der Aufführung „Der Fluch der Schule“ in der Kulturhalle in Vluyn steigen wird. Der Eintritt dazu ist frei.