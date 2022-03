Neukircher Feld : Kommt es zu einer Berufung?

Neukirchen-Vluyn In einer Pressemitteilung nehmen Grüne, CDU und NV Auf Geht‘s Stellung zum weiteren Vorgehen in Sachen Neukircher Feld – und ernten darauf Kritik von der SPD.

Die Fraktionen von Bündnis 90 / Die Grünen, CDU sowie Elisabeth Wannenmacher (NV Auf Geht’s) melden sich in einer gemeinsamen Pressemitteilung zum Neukircher Feld zu Wort. Sie unterstützten Bürgermeister Ralf Köpke und die Verwaltung gegen die Klage der RAG Montan Immobilien (MI) gegen die Gemeinde. „Ursächlich dafür war ein Kaufvertrag zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und der RAG MI der vorsah, das Areal mit 49.150 Quadratmetern an die RAG MI zu einem Kaufpreis von 123.000 Euro – 2,50 Euro pro Quadratmeter – zu verkaufen. Dieser Kaufpreis ist, allein wenn man den Wert der Fläche als landwirtschaftliche Nutzfläche mit aktuell erzielten Preisen ansetzt (ca. 340.000 bis 380.000 Euro), unverhältnismäßig gering. Wenn man das Grundstück gar als Bauerwartungsland wertet, reden wir über einen erzielbaren Verkaufspreis von rund drei Millionen Euro“, heißt es in der Mitteilung, die von Tom Wagener (Grüne), Markus Nacke (CDU-Fraktion) und Lisa Wannenmacher unterzeichnet ist. Dass diese Zahlen realistisch seien, könne man am Verkauf der ehemaligen Sportanlage an der Sittermannstraße erkennen. Dort habe die Stadt bei einer Fläche von circa 35.000 Quadratmetern rund zwei Millionen Euro einnehmen können.

Das Landgericht Kleve hatte in der ersten Instanz der RAG MI Recht gegeben, „was insbesondere daran lag, dass der Kaufvertrag sowie die begleitenden Verträge juristisch mangelhaft ausgestaltet waren“. So fehlte zum Beispiel ein übliches Rücktrittsrecht bei geänderten Planungsvorgaben durch den Rat. Gegen das Urteil könne Berufung eingelegt werden.

Klaus Lewitzki, der stellvetretende Fraktionsvorsitzende der SPD, kritisiert das Vorgehen der drei Fraktionen. „Wir hatten von der Verwaltung den Auftrag erhalten, bis zum 15. März eine Stellungnahme einzureichen, wie weiter in der Angelegenheit vorgegangen werden soll und ob wir in Berufung gehen oder nicht. Warum man sich jetzt im Vorfeld mit solch einer Pressemitteilung, in der man die ganze Verantwortung an den Bürgermeister abwälzen will, an die Öffentlichkeit wendet, ist mir vollkommen unverständlich. Verantwortungsvolles Handeln sieht anders aus.“ Die SPD sei ganz klar gegen eine Berufung, um weiteren Schaden von der Stadt abzuhalten.