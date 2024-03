Kultur in Neukirchen-Vluyn Wie eine neue Band Jazz zum Genuss macht

Ins Leben gerufen hatte die Band die heute 60-jährige ehemalige Pferdetrainerin Heike Anna Frohnhoff, nachdem sie mit ihrem Mann vor vier Jahren nach Kempen gezogen war. Bis dahin war sie im Bergischen bereits als Sängerin mit der Band „AnnA and the Gentlemen of Jazz“ aufgetreten und hatte mit ihr sogar schon eine CD produziert. „Ich stamme aus einem sehr musikalischen Elternhaus und habe darin unter anderem Querflöte, Orgel und Barock-Blockflöte gespielt“, berichtete sie am Sonntag in der Pause. „Mit dem Singen habe ich erst vor acht Jahren nach einem Jazzworkshop in Siegburg angefangen.“