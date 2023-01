Erfolgreiche Geschäftsidee aus Neukirchen-Vluyn Er bringt die Leute zum Schwitzen

Wenn zwei Männer bei einem Bier zusammensitzen, kommen sie schon mal auf komische Ideen. Wie Fabian Kenneth Franzen und ein Kumpel damals, als es wegen Corona zum großen Lockdown kam. Die Idee: Man könnte eine Sauna kaufen, sie selbst nutzen, aber nicht an einem festen Standort aufstellen, sondern auf einem Autoanhänger. Dann könnte man sie an interessierte Leute weitergeben und dafür Miete kassieren. Andere hätte das am nächsten Tag als Spinnerei abgetan. Nicht so der Neukirchen-Vluyner. Er setzte die Idee tatsächlich um. Mit Erfolg: Das Geschäft mit „Kens mobiler Sauna“ boomt.