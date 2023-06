O’zapft is in Neukirchen-Vluyn Wie die Vereine das Oktoberfest feiern wollen

„Jeder kennt jeden, das ist das Schöne. Und wir werden jeden Gast am Eingang begrüßen.“ Thiem erinnert an das erste Fest, das im ehemaligen Klingerhuf, dem heutigen Viva, gefeiert wurde, und nur zu Coronazeiten aussetzte. Was als Experiment startete und seither unterschiedlichste Vereine und ihre Mitglieder in geselliger Runde vereint, „ist einzigartig für unsere Stadt. Unser Oktoberfest hat sich ganz ohne Kommerz unglaublich entwickelt“, so Thiem, der das ehrenamtliche Miteinander als Erfolgsrezept nennt. Mit rund 700 Gäste rechnet das Orgateam, wenngleich in unmittelbarer Nachbarschaft, so in Asberg, gefeiert wird. Das Xantener Oktoberfest startet nach dreijähriger Pause wieder, für das die gebuchten Tickets von 2020 bis 2022 gültig sind. Nach dem Erfolg im letzten Jahr werden im Viva wieder vier Frühstückskörbe ausgelost. „Die Verlosung wird gegen 22 Uhr stattfinden. Im Korb von Bloemersheim sind regionale Produkte im Wert von rund 100 Euro“, ergänzt Anja Reimann vom Spielverein Neukirchen. Dazu muss nur der Name auf die Eintrittskarten geschrieben werden, um an der Verlosung teilzunehmen.