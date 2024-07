HVV hängt neue Legendenschilder auf Wie die Straßen in Neukirchen-Vluyn zu ihren Namen kamen

Neukirchen-Vluyn lässt sich nicht nur in Stadtteile aufteilen, sondern auch thematisch nach Vierteln: Da gibt es etwa das Dichterviertel, in dem es nur Straßen gibt, die nach Lyrikern benannt sind, die Vogelsiedlung oder das Wasserviertel. Zu Letzterem zählen etwa die Weserstraße, die Oderstraße oder die Elbestraße. „Die Straßen heißen so, weil sie nach osteuropäischen Flüssen benannt sind, als die Schlesier an den Niederrhein gekommen sind“, sagt Thomas Stralka, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Neukirchen (HVV).