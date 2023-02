Aktion in Neukirchen-Vluyn Saatgutbibliothek startet wieder

Bereits am 28. Februar, 19 Uhr gibt es in der Bücherei den Vortrag „Gemüse anbauen und Saatgut gewinnen“. Maria Madani, Leiterin des Biogartens der VHS Moers/Kamp-Lintfort und Mitglied des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, spricht über die Entwicklung der Züchtung von Nahrungspflanzen in den letzten Jahrzehnten und zeigt auf, wie man gleichzeitig zur eigenen gesunden Ernährung und dem Erhalt der Sortenvielfalt alter, ursprünglicher Gemüsesorten beitragen kann. Anmeldungen zum Vortrag sind in der Stadtbücherei möglich per E-Mail an stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de oder telefonisch unter 02845 4851. Nach dem Vortrag kann Saatgut „ausgeliehen“ werden.