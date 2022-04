Treff 55 in Neukirchen-Vluyn : Beim Ankommen und Vernetzen helfen

Neukirchen-Vluyn Flüchtlingshelfer des Treff 55 begleiten Geflüchtete aus der Ukraine. Sie haben eine Austauschplattform im Internet konzipiert und wollen Basissprachkurse sowie ein traumatherapeutisches Angebot für Kinder und Erwachsene einrichten.

Karin Heintel, die die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit koordiniert, kann auf Erfahrungen und Strukturen aus früheren Jahren zurückgreifen. Dennoch gestalte sich die Situation dieses Mal anders. „Die Menschen kommen in der Regel dezentral unter, oftmals privat, bei Leuten, die sie hier vor Ort kennen oder in den von der Stadt vermittelten Wohnungen, die Bürgerinnen und Bürger anbieten“, sagt Heintel. Bislang habe es nur sehr wenige Zuweisungen für die Unterkunft Am Hugengraben gegeben, in der die Grafschafter Diakonie rund 200 Geflüchtete aus verschiedenen Ländern begleitet.