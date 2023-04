Bauarbeiten in Neukirchen-Vluyn „Am Markt“ entsteht eine Bewegungs- und Begegnungsfläche

Der Platz kann während der Bauzeit weiterhin mit dem Auto erreicht werden. Die Verkehrsführung ändert sich nur leicht: Die nördliche und westliche Umfahrung des Platzes wird gesperrt, dazu wird ein geändertes Einbahnstraßensystem eingerichtet. Künftig wird es auf dem 1500 Quadratmeter großen Platz „Am Markt“ ein attraktives Miteinander geben: Die Fläche wird als Bewegungs- und Begegnungsfläche aufgewertet, bleibt aber gleichzeitig Ort des Wochenmarkts am Mittwoch und Samstag. Ziel ist es, eine Fläche mit Aufenthaltsqualität für alle Altersklassen zu schaffen: Familien mit Kindern ebenso wie Jugendliche oder ältere Bürgerinnen und Bürger. Dabei ist die neue Bewegungs- und Begegnungsfläche in Zonen unterschiedlicher Nutzung aufgeteilt. So entsteht eine Laufbahn für den spielerischen Wettkampf sowie eine Sandfläche für die Kleineren. Die angrenzende Balancierstrecke trainiert den Gleichgewichtssinn, auch eine Schaukel wird es geben. Trampolin und Slackline ergänzen das Angebot. Ebenfalls eingerichtet wird eine Rasenfläche, die zum Bolzen genutzt werden kann. Im Bereich der Erwachsenen laden Fitnessgeräte ein, Motorik, Gleichgewicht oder Ausdauer zu trainieren. Für Pausen gibt es Sitzmöglichkeiten. Zum gemeinsamen Austausch steht eine über fünf Meter lange Tafel bereit, an der ein Picknick stattfinden oder gespielt werden kann.