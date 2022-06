Biomarkt in Neukirchen-Vluyn : Neues Leben für ausgediente Jeans

Neukirchen-Vluyn Um Ökologie und Nachhaltigkeit geht es beim Biomarkt im Rahmen des Gewerbeparkfests Neukirchen-Nord. Mit dabei: eine Initiative, die Jeans-Recycling betreibt.

Was bietet der Biomarkt noch? Zum Beispiel wird ein Lieferant der Biobäckerei Schomaker über den Getreideanbau informieren. Ebenfalls dabei: Familie Bodden, die in Goch einen Bioland-Geflügelhof betreibt und über die Haltung von Zweinutzungshühnern berichtet. „Außerdem werden die Gruppen Fridays for Future, Parents for Future und Omas for Future beim Naturmarkt vertreten sein“, so so Alfred Wronski vom Orga-Team. Ebenfalls am Start: Der Naturgarten der Tuwas-Genossenschaft. Die Dorfmasche baut ihr Tipi auf. Am Nachmittag werden dort Geschichten für die Kinder erzählt.