Radio aus Neukirchen-Vluyn : Vom Keller aus geht es „on air“

Neukirchen-Vluyn Alle zwei Wochen sendet Carsten Jansen Rock und Pop live aus Neukirchen-Vluyn. Zu hören ist die Sendung „Casy‘s Rock-Shop“ über den Internet-Radiosender „Downtown-Radio“. Wie der 54-Jährige zu dem ungewöhnlichen Hobby kam.

Sendung Am Sonntag, 6. März, geht Carsten Jansen ab 22 Uhr wieder auf Sendung. Die Hörer können über die Homepage www.downtown-radio.de vor oder auch während der Sendung Grußbotschaften, Fragen zur Musik und eigene Musikwünsche an die Moderatoren richten.

Die Frage, was den 54-jährigen Musikfreund zu diesem Hobby treibt, beantwortet er so: „Es ist die Passion, die Liebe zur Musik, eine Portion Kreativität und Improvisationstalent, und natürlich die Radio-Ikonen aus längst vergangenen, ‚echten‘ Radiozeiten wie Mal Sondock, Frank Laufenberg oder Wolfgang Neumann.“ Finanziell habe man keinen Nutzen davon, genau das Gegenteil sei der Fall. Der Sender hat Server- und Gema-Gebühren zu entrichten, die auf das Team umgelegt werden. „Wir haben keine Einnahmen, dürfen nur Werbung für uns selbst machen. Im Grunde genommen lege ich für jede Sendung sogar ein paar Euro drauf“, sagt Jansen. In seiner mehrjährigen Karriere als Hobby-Radiomoderator und -journalist hat Carsten Jansen schon viel erlebt. „Bei meinem ersten Sender, für den ich damals etwa 400 Sendungen auf die Beine gestellt habe, gab es lohnenswerte Akkreditierungen zu großen Festivals oder Interview-Einladungen vor oder nach Konzerten, von denen wir dann in Wort, Bild oder Ton berichtet haben.“ Interpreten wie Doro Pesch, Knorkator oder auch die Rheinberger Band Betontod konnten so auf Wacken-Festivals ans Mikrofon gelockt werden. Mehrstündige Band-Specials zum Beispiel über Alan Parsons Project oder den ehemaligen Marillion-Sänger Fish zählen zu den weiteren Highlights.