Brennerei in Neukirchen-Vluyn Wie bei "Pott.Stil" ein neuer Gin entsteht

Es duftet nach Wacholder und Himbeeren und – weiß der Geier wonach, jedenfalls ist es ein herrlicher Duft. Manuel Höhling, Chef der Brennerei „Pott.Still“ in der Littard und Heiko Nowotny, Chef des Spirituosenhandels „Schnappes aus Schappes“ in Schaephuysen füllen gerade ihre erste gemeinsame Kreation um. Es ist ein Gin, von dem sie sich viel versprechen. „Das wird ziemlich geil“, sagt Höhling. Fast 60 Liter hat er destilliert und zunächst in einen Metalltank gefüllt. Daraus wird der Gin nun mithilfe eines großen Messbechers auf zwei Holzfässer verteilt. In einem Fass lagerte vorher Weißweiß, Spätlese, das andere ist nagelneu. In den Fässern soll der Gin den letzten Schliff erhalten.