Advent mit Kindern Ein Wichtel ist im Museum Neukirchen-Vluyn eingezogen

Im ortsgeschichtlichen Museum in Vluyn, das in der Kulturhalle beheimatet ist, beginnt die Vorweihnachtszeit. „Bei uns ist erstmals ein Wichtel samt Wichteltür eingezogen“, sagt Dominique Walraevens, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum. Mit dieser Aktion, die aus Skandinavien stammt, wendet sich das Museum in der Adventszeit an Kinder und Erwachsene. Sie sollen in den verschiedenen Abteilungen Neues entdecken und auch dem Namen des Wichtels auf die Spur kommen.