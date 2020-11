Wettbewerb zu St. Martin : Kinder verschenken Liebe, Schutz und Mut

Die fünfköpfige Jury mit (v.l.) Bernd Zibell, Monique Jaegers, Bürgermeister Ralf Köpke, Thomas Stralka und Gabriele Berndt-Bathen war sich schnell einig: „Das ist ein toller Wettbewerb mit wunderbaren Kunstwerken und Aktionen.“ Foto: Sparkasse

Neukirchen-Vluyn Das Martinskomitee und die Sparkasse am Niederrhein hatten alle Kinder und Jugendlichen der Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen in Neukirchen-Vluyn dazu eingeladen, sich an einem Wettbewerb zu St. Martin zu beteiligen.

Buntes Transparentpapier, fröhliche Kindergesichter und immer wieder die entscheidende Szene: St. Martin beschenkt den armen Mann. Für Bürgermeister Ralf Köpke und die anderen Jurymitglieder stand am Martinsabend fest: „Das ist ein toller Wettbewerb mit wunderbaren Kunstwerken und Aktionen.“ Das Martinskomitee und die Sparkasse am Niederrhein hatten alle Kinder und Jugendlichen der Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen in Neukirchen-Vluyn dazu eingeladen, sich mit Kunstwerken und Ideen an dem Wettbewerb zu beteiligen. „Wir wollten dazu beitragen, dass der Martinstag auch in diesem schwierigen Jahr einen besonderen Glanz behält“, so Sparkassenvorstand Bernd Zibell.